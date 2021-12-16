В Киеве предупредили о наказании за незаконно срубленные елки и назвали размеры штрафов

В Киеве из-за приближения зимних праздников усилят охрану хвойных деревьев, а за незаконную вырубку деревьев будут штрафовать.
Об этом сообщили в коммунальном объединении «Киевзеленстрой».
По словам коммунальщиков, территории лесопарковых хозяйств будут патрулировать, также могут привлечь работников государственной экологической инспекции и полиции.
Коммунальщики предупредили, что обрабатывают хвойные насаждения специальными химическими веществами, которые в теплом помещении выделяют очень неприятный стойкий запах и могут вызывать аллергические реакции.
Кроме того, в «Киевзеленстрое» уточнили, что за срубленные или сломанные деревья людей будут штрафовать:
- если диаметр ствола дерева до 10 см — на 545 гривен;
- от 10 до 14 см — 960 гривен;
- от 14 см — 2 465 гривен.
Также нарушители должны будут оплатить административные штрафы — от 30 до 60 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое дерево (510—1 020 гривен).
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