monobank розпочав виплату тисячі гривень за вакцинацію. Її спочатку отримають ті, хто записався на тестування

monobank почав виплачувати тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. Першими її отримають ті, хто записався на тестування.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив один із засновників банку Олег Гороховський.
«Близько півмільйона клієнтів, які подали заявки на тестування виплат у «Дії», отримають гроші вже сьогодні (якщо ми не втомимося). З 20—21 грудня (закінчення тестування виплат у «Дії») зараховуватимемо кошти миттєво після схвалення заявки «Дією», — пояснив він.
Також Гороховський зазначив, що monobank спільно з партнерами запустить спеціальні пакети по тисячі гривень. У цих пакетах бізнес пропонуватиме певні знижки на власні послуги, щоб вкластися рівно в тисячу гривень.
За його даними, у monobank вже відкрили 1,3 мільйона карток для отримання виплат за вакцинацію.
- 15 листопада президент Зеленський повідомив, що за вакцинацію від коронавірусу обома дозами українці отримають по тисячі гривень. Їх можна буде витратити лише у певних сферах: придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концерт, виставку чи придбати книги. Або купити квитки для мандрівок всередині країни, на внутрішні залізничні та авіаперевезення. Пенсіонери зможуть на ці гроші придбати ліки. На виплати Кабмін виділив 8 мільярдів гривень.
- Щоб отримати тисячу грн, необхідно мати COVID-сертифікат про повну вакцинацію у додатку «Дія», і тільки в ньому — не з порталу «Дія» і не паперовий.
- Подати заявку можна буде у додатку в кілька кліків, якщо ви громадянин України віком старший за 18 років. Для цього потрібно спочатку відкрити спеціальну картку у банках-партнерах, потім подати заявку у «Дії».