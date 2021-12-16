monobank розпочав виплату тисячі гривень за вакцинацію. Її спочатку отримають ті, хто записався на тестування

monobank почав виплачувати тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. Першими її отримають ті, хто записався на тестування.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив один із засновників банку Олег Гороховський.

«Близько півмільйона клієнтів, які подали заявки на тестування виплат у «Дії», отримають гроші вже сьогодні (якщо ми не втомимося). З 20—21 грудня (закінчення тестування виплат у «Дії») зараховуватимемо кошти миттєво після схвалення заявки «Дією», — пояснив він.

Також Гороховський зазначив, що monobank спільно з партнерами запустить спеціальні пакети по тисячі гривень. У цих пакетах бізнес пропонуватиме певні знижки на власні послуги, щоб вкластися рівно в тисячу гривень.

За його даними, у monobank вже відкрили 1,3 мільйона карток для отримання виплат за вакцинацію.