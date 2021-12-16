monobank приступил к выплате тысячи гривен за вакцинацию. Ее сначала получат те, кто записался на тестирование

monobank начал выплачивать тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Первыми ее получат те, кто записался на тестирование.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из основателей банка Олег Гороховский.

«Около полумиллиона клиентов, подавших заявки на тестирование выплат в «Дії», получат деньги уже сегодня (если мы не устанем). С 20—21 декабря (окончание тестирования выплат в «Дії») будем зачислять средства мгновенно после одобрения заявки «Дією», — пояснил он.

Также Гороховский отметил, что monobank совместно с партнерами запустит специальные пакеты по тысяче гривен. В этих пакетах бизнес будет предлагать скидки на собственные услуги, чтобы уложиться ровно в тысячу гривен.

По его данным, в monobank уже открыли 1,3 миллиона карточек для получения выплат за вакцинацию.