monobank приступил к выплате тысячи гривен за вакцинацию. Ее сначала получат те, кто записался на тестирование

monobank начал выплачивать тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Первыми ее получат те, кто записался на тестирование.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из основателей банка Олег Гороховский.
«Около полумиллиона клиентов, подавших заявки на тестирование выплат в «Дії», получат деньги уже сегодня (если мы не устанем). С 20—21 декабря (окончание тестирования выплат в «Дії») будем зачислять средства мгновенно после одобрения заявки «Дією», — пояснил он.
Также Гороховский отметил, что monobank совместно с партнерами запустит специальные пакеты по тысяче гривен. В этих пакетах бизнес будет предлагать скидки на собственные услуги, чтобы уложиться ровно в тысячу гривен.
По его данным, в monobank уже открыли 1,3 миллиона карточек для получения выплат за вакцинацию.
- 15 ноября президент Зеленский сообщил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по тысяче гривен. Их можно будет потратить только в определенных областях: приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концерт, выставку или приобрести книги. Или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние железнодорожные и авиаперевозки. Пенсионеры смогут на эти деньги приобрести лекарства. На выплаты Кабмин выделил 8 миллиардов гривен.
- Чтобы получить тысячу грн, необходимо иметь COVID-сертификат о полной вакцинации в приложении «Дія», и только в нем — не с портала «Дія» и не бумажный.
- Подать заявку можно будет в приложении в несколько кликов, если вы гражданин Украины старше 18 лет. Для этого нужно сначала открыть специальную карточку в банках-партнерах, затем подать заявку в «Дії».