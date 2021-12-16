Голова розвідки Кирило Буданов підтвердив, що проживає разом зі звільненим з МВС Олександром Гогілашвілі

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов проживає в одному будинку з Олександром Гогілашвілі, якого нещодавно звільнили з посади заступника міністра внутрішніх справ.

Про це йдеться у розслідуваннях команди журналістів «Слідства.Інфо» та Bihus.Info.

Розслідувачі встановили, що Гогілашвілі одружений з особистою помічницею президента України Марією Левченко і вони разом проживають в одному з будинків у селі Хотів під Києвом.

Спостерігаючи за маєтком, журналісти зафіксували, як до нього неодноразово приїжджав невідомий автомобіль Volvo в супроводі позашляховика Nissan на номерах прикриття. Виїзд цього Volvo супроводжувався посиленими заходами безпеки, до яких залучали навіть кінологів СБУ.

За даними розслідувачів, цей же кортеж помітили на вʼїзді до Головного управління розвідки на Рибальському острові у Києві. «Слідство.Інфо» не змогло встановити пасажира Volvo, але вважає, що це міг бути керівник ГУР Кирило Буданов.

Водночас у коментарі Bihus.Info Буданов підтвердив, що тимчасово проживає в одному будинку з Олександром Гогілашвілі.

«Я там не живу, а тимчасово проживаю, оскільки у моїй квартирі робиться ремонт. Гогілашвілі є моїм другом, я цього ніколи не приховував. Він мені запропонував на певний період пожити у нього», — сказав Буданов.

За його словами, будинок офіційно орендує дружина Гогілашвілі, а журналіст Денис Бігус стверджує, що будинком володіє Діана Стрелковська — дружина Вʼячеслава Стрелковського, якого «називають організатором конвертцентрів».