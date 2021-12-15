У Мукачевому серед вакцинованих розіграли автомобіль

Мукачівська міська рада влаштувала розіграш серед вакцинованих жителів міста. Головним призом був автомобіль — Renault Duster.
Про це пише пресслужба міськради.
«Сьогодні в Мукачевому визначили переможця другого етапу акції «Вакцинуйся. Збережи життя». Ним став Марченко Андрій Андрійович, переможець акції отримає позашляховик», — йдеться у повідомленні.
Окрім автомобіля, також було розіграно і два телевізори. Переможці акції повинні протягом 10 днів прийти до ЦНАП і надати всі необхідні документи.
- В Україні з 8 листопада почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян і чиновників без збереження зарплати та нарахування стажу (звільняти їх заборонено) — до того моменту, поки вони не зроблять щеплення. Для них вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою. Це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).
- З 9 грудня перелік професій, для яких вакцинація є обов’язковою, розширили. Туди додали працівників установ соціальної сфери, захисту прав дітей і реабілітаційних установ; державних службовців; співробітників стратегічних для держави підприємств («Укрпошта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Енергоатом», «Мотор Січ», «Суспільне»).
- 15 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що за вакцинацію від коронавірусу обома дозами українці отримають по тисячі гривень. Їх можна буде витратити на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, квитки в кінотеатр, театр, музей, концерт чи виставку або квитки для подорожей країною. Також гроші можна буде витратити на придбання книжок.