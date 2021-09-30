У Мукачевому запустили лотерею для вакцинованих. Головний приз — автомобіль

У Мукачевому місцева влада запустила лотерею для популяризації вакцинації від коронавірусу. На це виділили 1,2 мільйона гривень.
Про це пише пресслужба Мукачевської міськради.
«Влада Мукачева буде стимулювати мешканців міської територіальної громади вакцинуватись від COVID-19. 1,2 млн гривень буде виділено на проведення акції «Вакцинуйся. Збережи життя», — йдеться у повідомленні.
Серед повністю вакцинованих місцевих жителів розіграють 15 велосипедів, 15 електросамокатів, 15 телевізорів та головний приз – автомобіль Renault Duster.
- Американський штат Огайо оголосив переможців першого розіграшу лотереї серед тих, хто вакцинувався від коронавірусу. Перший мільйон доларів виграла Еббігейл Бугенске з передмістя Цинциннаті. Серед дорослих вакцинованих розігрували гроші, а серед підлітків — стипендії на навчання в будь-якому державному університеті штату.
- У травні уряд Польщі запровадив національну лотерею для популяризації вакцинації від коронавірусу. Є і гарантовані призи — кожен двотисячний вакцинований отримає гарантовану виплату в 500 злотих ($136). Щотижня уряд розігрує два призи по 50 тисяч злотих ($13,6 тисячі), а також інші призи, такі як електросамокати, пальне та страхові ваучери. Щомісяця розігрують два призи по 100 тисяч злотих ($27 тисяч), а також гібридний автомобіль. Під час двох останніх розіграшів двоє переможців заберуть 1 мільйон злотих ($273 тисячі) і гібридний автомобіль.