Польща запускає вакцинну лотерею. Можна виграти мільйон злотих і навіть автомобіль

Усі, хто зробить щеплення від коронавірусу, а також ті, хто вже вакцинувався, братимуть участь лотереї, яка стартує з 1 липня. Кожен матиме 4 шанси на виграш.

Є і гарантовані призи — кожен двотисячний вакцинований отримає гарантовану виплату в 500 злотих ($136).

Щотижня уряд розігруватиме два призи по 50 тисяч злотих ($13,6 тисячі), а також інші призи, такі як електосамокати, пальне та страхові ваучери.

Щомісяця розігруватимуться два призи по 100 тисяч злотих ($27 тисяч), а також гібридний автомобіль. Під час двох останніх розіграшів двоє переможців заберуть 1 мільйон злотих ($273 тисячі) і гібридний автомобіль.

«Ми вважаємо, наслідуючи інші країни, наприклад США, що така лотерея позитивно вплине на інтерес до програми вакцинації. На всі ці заходи ми витратимо 140 мільйонів злотих, насамперед за рахунок коштів самоврядувань. Це великі гроші. Але це гроші, які покликані допомогти нам впоратися з пандемією якомога швидше, якомога швидше провести вакцинацію більшості населення, тому що це єдиний спосіб перемогти коронавірус», — сказав глава канцелярії премʼєр-міністра Міхал Дворчік.