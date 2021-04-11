«Рівень захисту перевищує 99%». У МОЗ Польщі заявили про ефективність вакцин від коронавірусу

У Польщі вакцинація від коронавірусу показала ефективність у 99% випадків.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я країни Адам Недзельський на своїй сторінці у Twitter.
«У групі з понад 5,5 млн вакцинованих людей лише 51 тисяча отримали позитивний тест на COVID-19, тобто 0,9%», — заявив він.
За словами Недзельського, понад половину випадків зараження сталося протягом 14 днів після першої дози.
«Це простими словами означає, що рівень захисту перевищує 99%», — резюмував він.
За даними МОЗ Польщі, за минулу добу в країні зареєстрували 21 703 випадки зараження коронавірусом, 245 пацієнтів померли. Загалом у Польщі від початку пандемії виявили 2 574 631 випадок інфікування COVID-19.
Зазначимо, у Польщі схвалені вакцини проти коронавірусу компаній Moderna, Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech.
- З 20 березня, в Польщі знову був запроваджений жорсткий карантин (локдаун). Обмеження мали тривати до кінця березня, проте їх продовжили до 18 квітня.
- Перед цим міністр охорони здоровʼя країни Адам Недзельський заявив, що «британський» штам коронавірусу, який поширюється швидше, ніж попередні версії SARS-CoV-2, став причиною третьої хвилі пандемії в Польщі.