«Рівень захисту перевищує 99%». У МОЗ Польщі заявили про ефективність вакцин від коронавірусу

У Польщі вакцинація від коронавірусу показала ефективність у 99% випадків.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я країни Адам Недзельський на своїй сторінці у Twitter.

«У групі з понад 5,5 млн вакцинованих людей лише 51 тисяча отримали позитивний тест на COVID-19, тобто 0,9%», — заявив він.

За словами Недзельського, понад половину випадків зараження сталося протягом 14 днів після першої дози.

«Це простими словами означає, що рівень захисту перевищує 99%», — резюмував він.

За даними МОЗ Польщі, за минулу добу в країні зареєстрували 21 703 випадки зараження коронавірусом, 245 пацієнтів померли. Загалом у Польщі від початку пандемії виявили 2 574 631 випадок інфікування COVID-19.

Зазначимо, у Польщі схвалені вакцини проти коронавірусу компаній Moderna, Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech.