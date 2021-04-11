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«Уровень защиты превышает 99%». В Минздраве Польши заявили об эффективности вакцин от коронавируса

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
«Уровень защиты превышает 99%». В Минздраве Польши заявили об эффективности вакцин от коронавируса

gov.pl

В Польше вакцинация от коронавируса показала эффективность в 99% случаев.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский на своей странице в Twitter.

«В группе из более 5,5 млн вакцинированных людей только 51 тысяча получили положительный тест на COVID-19, то есть 0,9%», — заявил он.

По словам Недзельского, более половины случаев заражения произошли в течение 14 дней после первой дозы.

«Это простыми словами означает, что уровень защиты превышает 99%», — резюмировал он.

По данным Минздрава Польши, за прошлые сутки в стране зарегистрировали 21 703 случая заражения коронавирусом, 245 пациентов умерли. Всего в Польше с начала пандемии выявили 2 574 631 случай инфицирования COVID-19.

Отметим, в Польше одобрены вакцины против коронавируса компаний Moderna, Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech.