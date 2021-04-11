«Уровень защиты превышает 99%». В Минздраве Польши заявили об эффективности вакцин от коронавируса

В Польше вакцинация от коронавируса показала эффективность в 99% случаев.
Об этом сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский на своей странице в Twitter.
«В группе из более 5,5 млн вакцинированных людей только 51 тысяча получили положительный тест на COVID-19, то есть 0,9%», — заявил он.
По словам Недзельского, более половины случаев заражения произошли в течение 14 дней после первой дозы.
«Это простыми словами означает, что уровень защиты превышает 99%», — резюмировал он.
По данным Минздрава Польши, за прошлые сутки в стране зарегистрировали 21 703 случая заражения коронавирусом, 245 пациентов умерли. Всего в Польше с начала пандемии выявили 2 574 631 случай инфицирования COVID-19.
Отметим, в Польше одобрены вакцины против коронавируса компаний Moderna, Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech.
- С 20 марта в Польше вновь был введен жесткий карантин (локдаун). Ограничения должны были продолжаться до конца марта, однако их продлили до 18 апреля.
- Перед этим министр здравоохранения страны Адам Недзельский заявил, что «британский» штамм коронавируса, который распространяется быстрее, чем предыдущие версии SARS-CoV-2, стал причиной третьей волны пандемии в Польше.