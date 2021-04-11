«Уровень защиты превышает 99%». В Минздраве Польши заявили об эффективности вакцин от коронавируса

В Польше вакцинация от коронавируса показала эффективность в 99% случаев.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский на своей странице в Twitter.

«В группе из более 5,5 млн вакцинированных людей только 51 тысяча получили положительный тест на COVID-19, то есть 0,9%», — заявил он.