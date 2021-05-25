Польша запускает вакцинную лотерею. Можно выиграть миллион злотых и даже автомобиль

Правительство Польши запускает национальную лотерею для популяризации вакцинации от коронавируса.
Об этом пишет TVN24.
Все, кто сделают прививки от коронавируса, а также те, кто уже вакцинировался, смогут участвовать в лотерее, которая стартует с 1 июля. У каждого будет по 4 шанса на выигрыш.
Есть и гарантированные призы — каждый двухтысячный вакцинированный получит гарантированную выплату в 500 злотых ($136).
Еженедельно правительство будет разыгрывать два приза по 50 тысяч злотых ($13,6 тысячи), а также другие призы, такие как электросамокаты, топливо и страховые ваучеры.
Ежемесячно будут разыгрывать два приза по 100 тысяч злотых ($27 тысяч) и гибридный автомобиль. Во время двух последних розыгрышей двое победителей заберут 1 миллион злотых ($273 тысячи) и гибридный автомобиль.
«Мы считаем, следуя примеру других стран, например США, что такая лотерея положительно повлияет на интерес к программе вакцинации. На все эти мероприятия мы потратим 140 миллионов злотых, в первую очередь за счет средств самоуправлений. Это большие деньги. Но это деньги, которые призваны помочь нам справиться с пандемией как можно скорее, как можно скорее провести вакцинацию большей части населения, потому что это единственный способ победить коронавирус», — сказал глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.
- В Польше уже сделали почти 18 миллионов прививок. Хотя бы одну дозу получили 33,6% населения, а полностью вакцинировались — почти 15%.
- Украинцев, которые едут работать в Польшу, будут вакцинировать от коронавируса на польско-украинской границе. На пограничных переходах в Подкарпатском воеводстве желающим попасть в Польшу будут предлагать однодозовую вакцину Johnson & Johnson.