Польша запускает вакцинную лотерею. Можно выиграть миллион злотых и даже автомобиль

Все, кто сделают прививки от коронавируса, а также те, кто уже вакцинировался, смогут участвовать в лотерее, которая стартует с 1 июля. У каждого будет по 4 шанса на выигрыш.

Есть и гарантированные призы — каждый двухтысячный вакцинированный получит гарантированную выплату в 500 злотых ($136).

Еженедельно правительство будет разыгрывать два приза по 50 тысяч злотых ($13,6 тысячи), а также другие призы, такие как электросамокаты, топливо и страховые ваучеры.

Ежемесячно будут разыгрывать два приза по 100 тысяч злотых ($27 тысяч) и гибридный автомобиль. Во время двух последних розыгрышей двое победителей заберут 1 миллион злотых ($273 тысячи) и гибридный автомобиль.

«Мы считаем, следуя примеру других стран, например США, что такая лотерея положительно повлияет на интерес к программе вакцинации. На все эти мероприятия мы потратим 140 миллионов злотых, в первую очередь за счет средств самоуправлений. Это большие деньги. Но это деньги, которые призваны помочь нам справиться с пандемией как можно скорее, как можно скорее провести вакцинацию большей части населения, потому что это единственный способ победить коронавирус», — сказал глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.