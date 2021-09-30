В Мукачево запустили лотерею для вакцинированных. Главный приз — автомобиль

В Мукачево местные власти запустили лотерею для популяризации вакцинации от коронавируса. На это выделили 1,2 миллиона гривен.

Об этом пишет пресс-служба Мукачевского горсовета.

«Власть Мукачево будет стимулировать жителей городской территориальной общины прививаться от COVID-19. 1,2 млн гривен будет выделено на проведение акции «Вакцинируйся. Сохрани жизнь», — говорится в сообщении.

Среди полностью вакцинированных местных жителей разыграют 15 велосипедов, 15 электросамокатов, 15 телевизоров и главный приз — автомобиль Renault Duster.