Понад 100 тисяч українців протермінували введення другої дози COVID-вакцини

Близько 110 тисяч українців протермінували введення другої дози вакцини проти коронавірусу.

Про це на брифінгу розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Зараз обов’язок кожної людини — захистити себе та рідних, зробивши щеплення. Разом з тим, близько 110 тисяч українців протермінували другу дозу протиковідної вакцини. Саме тому закликаю кожного прийти та надолужити пропущену дозу», — наголосив Кузін.

Також він нагадав мінімально можливі інтервали для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 21 день, Moderna — 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech — 14 днів, Oxford/AstraZeneca — 28 днів.

Дані електронної медичної системи охорони здоров’я України за серпень-жовтень свідчать, що невакциновані мають у пʼять разів вищий ризик госпіталізації та у майже девʼять разів вищий ризик смерті від COVID-19, ніж вакциновані.