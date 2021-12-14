Понад 100 тисяч українців протермінували введення другої дози COVID-вакцини

Близько 110 тисяч українців протермінували введення другої дози вакцини проти коронавірусу.
Про це на брифінгу розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
«Зараз обов’язок кожної людини — захистити себе та рідних, зробивши щеплення. Разом з тим, близько 110 тисяч українців протермінували другу дозу протиковідної вакцини. Саме тому закликаю кожного прийти та надолужити пропущену дозу», — наголосив Кузін.
Також він нагадав мінімально можливі інтервали для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 21 день, Moderna — 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech — 14 днів, Oxford/AstraZeneca — 28 днів.
Дані електронної медичної системи охорони здоров’я України за серпень-жовтень свідчать, що невакциновані мають у пʼять разів вищий ризик госпіталізації та у майже девʼять разів вищий ризик смерті від COVID-19, ніж вакциновані.
- В Україні з 8 листопада почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян і чиновників без збереження зарплати та нарахування стажу (звільняти їх заборонено) — до того моменту, поки вони не зроблять щеплення. Для них вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою. Це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).
- З 9 грудня перелік професій, для яких вакцинація є обов’язковою, розширили. Туди додали працівників установ соціальної сфери, захисту прав дітей і реабілітаційних установ; державних службовців; співробітників стратегічних для держави підприємств («Укрпошта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Енергоатом», «Мотор Січ», «Суспільне»).
- 15 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що за вакцинацію від коронавірусу обома дозами українці отримають по тисячі гривень. Їх можна буде витратити на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, квитки в кінотеатр, театр, музей, концерт чи виставку або квитки для подорожей країною. Також гроші можна буде витратити на придбання книжок.