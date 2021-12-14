Более 100 тысяч украинцев просрочили введение второй дозы COVID-вакцины

Около 110 тысяч украинцев просрочили введение второй дозы вакцины против коронавируса.

Об этом на брифинге рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

«Сейчас обязанность каждого человека — защитить себя и родных, сделав прививку. Вместе с тем около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу антиковидной вакцины. Именно поэтому призываю каждого прийти и наверстать пропущенную дозу», — подчеркнул Кузин.

Также он напомнил минимально возможные интервалы для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 21 день, Moderna — 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech — 14 дней, Oxford/AstraZeneca — 28 дней.

Данные электронной медицинской системы здравоохранения Украины за август-октябрь свидетельствуют, что невакцинированные имеют в пять раз более высокий риск госпитализации и почти в девять раз выше риск смерти от COVID-19, чем вакцинированные.