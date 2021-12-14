Более 100 тысяч украинцев просрочили введение второй дозы COVID-вакцины

Около 110 тысяч украинцев просрочили введение второй дозы вакцины против коронавируса.
Об этом на брифинге рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
«Сейчас обязанность каждого человека — защитить себя и родных, сделав прививку. Вместе с тем около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу антиковидной вакцины. Именно поэтому призываю каждого прийти и наверстать пропущенную дозу», — подчеркнул Кузин.
Также он напомнил минимально возможные интервалы для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 21 день, Moderna — 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech — 14 дней, Oxford/AstraZeneca — 28 дней.
Данные электронной медицинской системы здравоохранения Украины за август-октябрь свидетельствуют, что невакцинированные имеют в пять раз более высокий риск госпитализации и почти в девять раз выше риск смерти от COVID-19, чем вакцинированные.
- В Украине с 8 ноября начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до того момента, пока они не сделают прививку. Для них вакцинация от коронавируса обязательна. Это правило не распространяется на работников, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма № 028).
- С 9 декабря перечень профессий, для которых вакцинация обязательна, расширили. Туда добавили работников учреждений социальной сферы, защиты прав детей и реабилитационных учреждений; государственных служащих; сотрудников стратегических для государства предприятий («Укрпочта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Энергоатом», «Мотор Сич», «Суспільне»).
- 15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по тысяче гривен. Их можно будет потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кинотеатр, театр, музей, концерт или выставку или билеты на поездки по стране. Также деньги можно будет потратить на покупку книг.