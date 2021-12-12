«Укрзалізниця» запустила за новим графіком 58 поїздів, утворивши 29 сполучень

Компанія «Укрзалізниця» запустила за новим графіком перші 58 поїздів, утворивши 29 нових сполучень між містами України.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

«Новий графік перевезень є революційним для Укрзалізниці, адже заощаджує пасажирам 4 500 000 годин у 2022 році завдяки прискоренню 49 поїздів та оптимізації маршрутів. Усього найближчими днями починають курсування 19 нових поїздів», — сказано у повідомленні.

Окремо компанія виділила поїзд №113/114 Бахмут—Львів, який став модифікацією популярного маршруту №141/142. Потяг створив нові сполучення для Рівного та Луцька зі Львовом, Житомиром, Києвом, Полтавою, Харковом та Бахмутом.

Також покращено графік поїзда № 57/58 Київ—Рахів. Тепер він прибуває до міста Заліщики вранці о 07:17 (замість 02:20) і вирушає о 20:52. Крім цього зʼявилося два додаткових сполучення Буковини з Миколаєвом та Полтавою.