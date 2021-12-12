«Укрзалізниця» запустила по новому графику 58 поездов, образовав 29 сообщений

Компания «Укрзалізниця» запустила по новому графику первые 58 поездов, образовав 29 новых сообщений между городами Украины.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

«Новый график перевозок революционный для «Укрзалізниці», ведь экономит пассажирам 4 500 000 часов в 2022 году благодаря ускорению 49 поездов и оптимизации маршрутов. Всего в ближайшие дни начинают курсирование 19 новых поездов», — сказано в сообщении.

Отдельно компания выделила поезд № 113/114 Бахмут—Львов, который стал модификацией популярного маршрута №141/142. Поезд создал новые сообщения для Ровно и Луцка со Львовом, Житомиром, Киевом, Полтавой, Харьковом и Бахмутом.

Также улучшен график поезда № 57/58 Киев—Рахов. Теперь он прибывает в город Залещики утром в 07:17 (вместо 02:20) и отправляется в 20:52. Кроме этого появилось два дополнительных сообщения Буковины с Николаевом и Полтавой.