Держсекретар США домовився з головами МЗС Німеччини та Британії про стримування Росії від агресії щодо України

«Державний секретар та міністр закордонних справ обговорили підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України перед російською агресією та погодилися, що в разі ескалації з боку Москви необхідна рішуча відповідь», — наголосив він.

Як повідомив прессекретар Держдепу Нед Прайс, зустріч відбулася на полях саміту міністрів закордонних справ та розвитку країн «Великої сімки» у Ліверпулі.

За словами Прайса, також співрозмовники обговорили боротьбу з пандемією коронавірусу, кліматичною кризою, відстоювання демократії та прав людини у всьому світі, а також пріоритети Німеччини на період її головування у G7 у 2022 році.

Окрім цього, Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс, вони домовилися продовжувати американо-британську координацію для стримування Росії від подальшої агресії проти України.

Іншими темами зустрічі були ядерна програма Ірану, способи розвитку глобального реагування на COVID-19, безпека здоровʼя та двосторонні відносини.

Зазначимо, зустріч міністрів країн G7 розпочалась 10 грудня й триватиме до 12 грудня.