Швейцарія ще на рік заморозила активи Януковича та його оточення

Федеральна рада Швейцарії вирішила продовжити замороження активів експрезидента-втікача Віктора Януковича і його оточення до лютого 2023 року.

Про це повідомляє уряд Швейцарії.

У відомстві пояснили, що продовжили на рік превентивне блокування активів, щоб підтримати співпрацю у сфері правосуддя з українською владою. При цьому в уряді Швейцарії підкреслили, що максимальна тривалість такого заморожування обмежена десятьма роками.

Влада Швейцарії також нагадала, що у лютому 2014 року у зв’язку з тодішньою ситуацією в Україні уряд заморозив активи Януковича та його оточення на суму приблизно 70 мільйонів швейцарських франків ($76 млн).