Суд ЄС уперше зняв санкції з Януковича

Проте, якщо Київ не надасть ЄС нових доказів, то у майбутньому санкції можуть не продовжити.

Суд анулював рішення Ради ЄС від 2019 року про продовження санкцій, накладених на колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра. Тобто рішення суду стосується санкцій, які вже втратили чинність, а от нові санкції, які пролонгували в 2021 році, продовжують діяти до 6 червня 2022 року.

Коли проти особи застосовуються багаторічні санкції, то перед їхнім продовженням Рада ЄС зобовʼязана перевірити, чи дотримувалось право цієї людини на судовий розгляд в розумні терміни. Однак суд заявив, що Рада не змогла встановити цього.

«За цих обставин Суд заявляє, що неможливо встановити, що до схвалення оскаржуваних актів Рада переконалася у тому, що українські судові органи дотримали право на ефективний судовий захист цих осіб в контексті кримінальної справи», — йдеться у повідомленні суду.

В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів Януковича через недостатні докази від українського слідства, але санкції проти самого Віктора Януковича ще не анульовували жодного разу.