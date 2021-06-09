Суд ЕС впервые снял санкции с Януковича

Суд аннулировал решение Совета ЕС от 2019 года о продлении санкций, наложенных на бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра.

Когда против лица применяются многолетние санкции, то перед их продлением Совет ЕС обязан проверить, соблюдалось ли право этого человека на судебное разбирательство в разумные сроки. Однако суд заявил, что Рада не смогла установить это.

«В этих обстоятельствах Суд заявляет, что невозможно установить, что до принятия обжалуемых актов Совет убедился, что украинские судебные органы соблюдали право на эффективную судебную защиту этих лиц в контексте уголовного дела», — говорится в сообщении суда.

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен Януковича из-за недостаточных доказательств от украинского следствия, но санкции против самого Виктора Януковича еще не аннулировались ни разу.