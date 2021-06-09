Суд ЕС впервые снял санкции с Януковича

Суд Европейского Союза общей юрисдикции впервые аннулировал санкции, которые вводили против президента-беглеца Виктора Януковича.
Об этом говорится на официальном сайте органа.
Суд аннулировал решение Совета ЕС от 2019 года о продлении санкций, наложенных на бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра.
Решение касается санкций, которые замораживали активы Януковича. Они утратили силу и требуют продления.
Когда против лица применяются многолетние санкции, то перед их продлением Совет ЕС обязан проверить, соблюдалось ли право этого человека на судебное разбирательство в разумные сроки. Однако суд заявил, что Рада не смогла установить это.
«В этих обстоятельствах Суд заявляет, что невозможно установить, что до принятия обжалуемых актов Совет убедился, что украинские судебные органы соблюдали право на эффективную судебную защиту этих лиц в контексте уголовного дела», — говорится в сообщении суда.
В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен Януковича из-за недостаточных доказательств от украинского следствия, но санкции против самого Виктора Януковича еще не аннулировались ни разу.
- 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы заочно.
- 28 января 2021 года Виктору Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) — в связи с подписанием «Харьковских соглашений» в пользу России. Янукович якобы предоставил тогда еще президенту РФ Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Янукович заявил, что готов свидетельствовать по этому делу и пригласил Офис генпрокурора и ГБР в Ростов.