Адвокаты Януковича планируют обжаловать разрешение на заочное расследование против него

Адвокаты беглого экс-президента Виктора Януковича заявили о намерении обжаловать решение суда, который позволил заочное досудебное расследование в отношении него по делу о захвате государственной власти.

Об этом говорится в заявлении защитника Януковича Игоря Федоренко, которое цитирует «Радио Свобода».