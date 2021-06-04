Адвокаты Януковича планируют обжаловать разрешение на заочное расследование против него

Адвокаты беглого экс-президента Виктора Януковича заявили о намерении обжаловать решение суда, который позволил заочное досудебное расследование в отношении него по делу о захвате государственной власти.
Об этом говорится в заявлении защитника Януковича Игоря Федоренко, которое цитирует «Радио Свобода».
Адвокат назвал такое решение суда «незаконным» и «принятым с многочисленными процессуальными нарушениями и на основании избирательности правосудия».
Когда именно будет подана жалоба — не уточняется, но адвокат уверяет, что это произойдет «в кратчайшие сроки».
Напомним, накануне стало известно, что Шевченковский районный суд Киева разрешил заочное расследование в отношении Януковича в уголовном производстве о захвате государственной власти. В этом производстве расследуются события сентября-октября 2010 года — тогда Верховная Рада проголосовала за возвращение к Конституции Украины в редакции 1996 года, которая значительно расширяла полномочия Януковича.
- 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы заочно.
- 28 января 2021 года Виктору Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) — в связи с подписанием «Харьковских соглашений» в пользу России. Янукович якобы предоставил тогда еще президенту РФ Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Янукович заявил, что готов свидетельствовать по этому делу и пригласил Офис генпрокурора и ГБР в Ростов.