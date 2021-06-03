Суд разрешил заочное расследование против Януковича по делу о захвате власти

Шевченковский районный суд Киева разрешил заочное расследование в отношении экспрезидента-беглеца Виктора Януковича в уголовном производстве о захвате государственной власти.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В этом производстве расследуются события сентября-октября 2010 года. Тогда Верховная Рада проголосовала за возвращение к Конституции Украины в редакции 1996 года, которая значительно расширяла полномочия Януковича.