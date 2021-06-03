Суд дозволив заочне розслідування проти Януковича у справі про захоплення влади

Шевченківський районний суд Києва дозволив заочне розслідування стосовно експрезидента-втікача Віктора Януковича у кримінальному провадженні про захоплення державної влади.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

У цьому провадженні розслідуються події вересня-жовтня 2010 року. Тоді Верховна Рада проголосувала за повернення до Конституції України в редакції 1996 року, яка значно розширювала повноваження Януковича.