Янукович просить Верховний суд дати йому можливість бути присутнім на засіданні через відеозвʼязок

Експрезидент України Віктор Янукович звернувся до Верховного Суду, аби йому забезпечили участь у засіданні через відеозвʼязок під час розгляду касаційної скарги у справі держзраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Про це його адвокат Віталій Сердюк повідомив у Facebook.

Окрім цього, захист Януковича звертається до Зеленського, аби той гарантував незалежність судового процесу.

Зазначимо, що йдеться про справу 756/4855/17 — у ній 24 жовтня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав вину Януковича за двома статтями — це державна зрада та пособництво у веденні агресивної війни.