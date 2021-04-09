Янукович просит Верховный суд дать ему возможность присутствовать на заседании через видеосвязь

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился в Верховный суд, чтобы ему обеспечили участие в заседании через видеосвязь при рассмотрении кассационной жалобы по делу о госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

Об этом его адвокат Виталий Сердюк сообщил в Facebook.

Кроме этого, защита Януковича обращается к Зеленскому, чтобы он гарантировал независимость судебного процесса.

Отметим, что речь идет о деле 756/4855/17 — в его рамках 24 октября 2019 года Оболонский районный суд Киева признал вину Януковича по двум статьям — государственная измена и пособничество в ведении агрессивной войны.