Янукович просит Верховный суд дать ему возможность присутствовать на заседании через видеосвязь

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился в Верховный суд, чтобы ему обеспечили участие в заседании через видеосвязь при рассмотрении кассационной жалобы по делу о госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны.
Об этом его адвокат Виталий Сердюк сообщил в Facebook.
Кроме этого, защита Януковича обращается к Зеленскому, чтобы он гарантировал независимость судебного процесса.
Отметим, что речь идет о деле 756/4855/17 — в его рамках 24 октября 2019 года Оболонский районный суд Киева признал вину Януковича по двум статьям — государственная измена и пособничество в ведении агрессивной войны.
Защита Януковича обжаловал это решение в Киевском апелляционном суде, однако суд оставил приговор без изменений. Тогда адвокаты решили идти в Верховный суд обжаловать решение Оболонского суда и Киевского апелляционного. Рассмотрение этой кассационной жалобы отложили до 12 апреля из-за получения новых материалов по делу.
Напомним, 19 марта Украина ввела санкции против Януковича и части членов его правительства. Также под санкциями оказались крымские чиновники, которые в 2014 году были причастны к аннексии полуострова Крым.
- 28 января 2021 года Виктору Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) — в связи с подписанием «Харьковских соглашений» в пользу России. Янукович якобы предоставил тогда еще президенту РФ Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Янукович заявил, что готов свидетельствовать по этому делу и пригласил Офис генпрокурора и ГБР в Ростов.