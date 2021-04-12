Верховный суд отказался признать, что участие Януковича в рассмотрении дела о госизмене обязательно

Верховный суд отказался признать обязательным участие экс-президента Виктора Януковича во время рассмотрения кассационной жалобы по делу о госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Кассационный уголовный суд ВС отказал в признании обязательным участия осужденного в судебном заседании во время кассационного рассмотрения, мотивируя это тем, что ВС лишен возможности обеспечить его явку, поскольку В. Ф. Янукович находится за пределами территории Украины», — пояснили в суде.

Суд отметил, что осужденный по собственному желанию может участвовать в рассмотрении этого производства. Кроме того, судьи также не разрешили участие Януковича в рассмотрении уголовного производства в рамках международной правовой помощи, указав, что в ходе расследования Россия ранее уже отказывала в предоставлении такой помощи.

«Вместе с тем с целью реализации процессуальных прав осужденного и учитывая конкретные обстоятельства этого уголовного производства Кассационный уголовный суд предложил стороне защиты обеспечить участие В. Ф. Януковича во время кассационного рассмотрения этого уголовного производства с использованием собственных технических средств и программного обеспечения TrueConf», — сообщили в суде.