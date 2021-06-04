Адвокати Януковича планують оскаржити дозвіл на заочне розслідування щодо нього

Адвокати експрезидента-втікача Віктора Януковича заявили про намір оскаржити рішення суду, який дозволив заочне досудове розслідування щодо нього у справі про захоплення державної влади.
Про це йдеться у заяві захисника Януковича Ігоря Федоренка, яку цитує «Радіо Свобода».
Адвокат назвав таке рішення суду «незаконним» і «ухваленим із численними процесуальними порушеннями і на підставі вибірковості правосуддя».
Коли саме буде подана скарга — не уточнюється, але адвокат запевняє, що це станеться «в найкоротші терміни».
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Шевченківський районний суд Києва дозволив заочне розслідування стосовно Януковича у кримінальному провадженні про захоплення державної влади. У цьому провадженні розслідуються події вересня-жовтня 2010 року — тоді Верховна Рада проголосувала за повернення до Конституції України в редакції 1996 року, яка значно розширювала повноваження Януковича.
- 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно.
- 28 січня 2021 року Віктору Януковичу повідомили про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) — через підписання «Харківських угод» на користь Росії. Янукович начебто надав тоді ще президенту РФ Дмитру Медведєву допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. Янукович заявив, що готовий свідчити у цій справі і запросив Офіс генпрокурора та ДБР до Ростова.