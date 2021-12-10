Швейцария еще на год заморозила активы Януковича и его окружения

Федеральный совет Швейцарии решил продолжить заморозку активов беглого экс-президента Виктора Януковича и его окружения до февраля 2023 года.

Об этом сообщает правительство Швейцарии.

В ведомстве пояснили, что продлили на год превентивную блокировку активов, чтобы поддержать сотрудничество в сфере правосудия с украинскими властями. При этом в правительстве Швейцарии подчеркнули, что максимальная продолжительность такой заморозки ограничена десятью годами.

Власти Швейцарии также напомнили, что в феврале 2014 года в связи с тогдашней ситуацией в Украине правительство заморозило активы Януковича и его окружение на сумму около 70 миллионов швейцарских франков ($76 млн).