В Україні виявили понад 11 тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинувались — 157 тисяч людей

В Україні за добу 9 грудня зафіксували понад 11 тисяч нових заражених коронавірусом. Серед них 214 медиків та 1 010 дітей.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень через хворобу госпіталізували 2 551 людину, а 442 хворих померли від ускладнень. Водночас 24 456 українців одужали від коронавірусу.
Також 157 тисяч українців протягом доби вакцинувалися від коронавірусу. 57 тисяч отримали першу дозу, а 100 тисяч — другу дозу.
У МОЗ зазначають, що вже понад 14 мільйонів людей в Україні отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу. Це становить трохи більше 45% усього дорослого населення.
- В Україні з 8 листопада почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян та чиновників без збереження зарплати і нарахування стажу (звільняти їх заборонено) — до того моменту, поки вони не зроблять щеплення. Для них вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою. Це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).
- 15 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що за вакцинацію від коронавірусу обома дозами українці отримають по тисячі гривень. Їх можна буде витратити на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, квитки в кінотеатр, театр, музей, концерт чи виставку або квитки для подорожей країною. Також гроші можна буде витратити на придбання книжок.