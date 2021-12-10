В Украине выявили более 11 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались — 157 тысяч человек

В Украине за сутки 9 декабря зафиксировали более 11 тысяч новых зараженных коронавирусом. Среди них 214 медиков и 1 010 детей.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В больницы из-за болезни госпитализировали 2 551 человека, а 442 больных умерли от осложнений. В то же время 24 456 украинцев выздоровели от коронавируса.
Также 157 тысяч украинцев в течение суток вакцинировались от коронавируса. 57 тысяч получили первую дозу, а 100 тысяч – вторую дозу.
В Минздраве отмечают, что уже более 14 миллионов человек в Украине получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Это составляет чуть более 45% всего взрослого населения.
- В Украине с 8 ноября начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до того момента, пока они не сделают прививку. Для них вакцинация от коронавируса обязательна. Это правило не распространяется на работников, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма № 028).
- 15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по тысяче гривен. Их можно будет потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кинотеатр, театр, музей, концерт или выставку или билеты на поездки по стране. Также деньги можно будет потратить на приобретение книг.