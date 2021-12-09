«Ми стоїмо на боці України». Бундестаг визнав Росію стороною конфлікту на Донбасі

Німецький парламент у четвер, 9 грудня, провів екстрені парламентські слухання через скупчення російських військ вздовж українських кордонів.
За даними «Укрінформу», депутати німецького Бундестагу висловлюють беззаперечну підтримку суверенітету України, а також назвали РФ агресором та стороною конфлікту на сході України.
Депутати закликали парламентську більшість і урядову коаліцію дати чіткий сигнал Москві щодо неприпустимості російської агресії та чергового порушення суверенітету України в будь-якій формі.
«Ми повинні дати Путіну сигнал єдності з нашими західними партнерами. Ми стоїмо на боці України, і ми повинні протистояти будь-якому військовому втручанню», — зазначив депутат від ХДС Йоганн Давід Вадефуль.
На пленарному засіданні, яке стало першими зовнішньополітичними дебатами Бундестагу цього скликання, був присутній посол України у ФРН Андрій Мельник.
Нагадаємо, 7 грудня між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбувся відеодзвінок, під час якого вони обговорили загрозу вторгнення військ Росії до України. Байден закликав до мирної деескалації та попередив про серйозні санкції. Путін просив гарантії від США щодо нерозширення НАТО на схід.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що діалог президентів уможливив «стримування» ситуації навколо України. Президент Володимир Зеленський теж позитивно оцінив відеорозмову лідерів США і Росії.
- Велика Британія заявила, що РФ припуститься стратегічної помилки в разі вторгнення в Україну. Міністр закордонних справ королівства Ліз Трасс висловила підтримку обороні, безпеці та енергетичній незалежності України. Франція заявила, що на Росію чекають «жорсткі стратегічні наслідки», якщо вона продовжить загрожувати Україні вторгненням.