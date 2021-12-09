«Ми стоїмо на боці України». Бундестаг визнав Росію стороною конфлікту на Донбасі

Німецький парламент у четвер, 9 грудня, провів екстрені парламентські слухання через скупчення російських військ вздовж українських кордонів.

За даними «Укрінформу», депутати німецького Бундестагу висловлюють беззаперечну підтримку суверенітету України, а також назвали РФ агресором та стороною конфлікту на сході України.

Депутати закликали парламентську більшість і урядову коаліцію дати чіткий сигнал Москві щодо неприпустимості російської агресії та чергового порушення суверенітету України в будь-якій формі.

«Ми повинні дати Путіну сигнал єдності з нашими західними партнерами. Ми стоїмо на боці України, і ми повинні протистояти будь-якому військовому втручанню», — зазначив депутат від ХДС Йоганн Давід Вадефуль.

На пленарному засіданні, яке стало першими зовнішньополітичними дебатами Бундестагу цього скликання, був присутній посол України у ФРН Андрій Мельник.

Нагадаємо, 7 грудня між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбувся відеодзвінок, під час якого вони обговорили загрозу вторгнення військ Росії до України. Байден закликав до мирної деескалації та попередив про серйозні санкції. Путін просив гарантії від США щодо нерозширення НАТО на схід.