Білорусь ще на пів року продовжила ліцензування ДСП, туалетного паперу та пива з України

Білорусь продовжила ще на пів року ліцензії на імпорт низки товарів з України через нібито «систематичне порушення Україною принципів вільної торгівлі».

Відповідне рішення ухвалила Ради міністрів країни, повідомляє БелТА.

Згідно з документом, під ліцензування потрапили плити ДСП і ДВП, шпалери та інші настінні покриття, туалетний папір, окремі види картонної та паперової упаковки.