Білорусь ще на пів року продовжила ліцензування ДСП, туалетного паперу та пива з України

Білорусь продовжила ще на пів року ліцензії на імпорт низки товарів з України через нібито «систематичне порушення Україною принципів вільної торгівлі».
Відповідне рішення ухвалила Ради міністрів країни, повідомляє БелТА.
Згідно з документом, під ліцензування потрапили плити ДСП і ДВП, шпалери та інші настінні покриття, туалетний папір, окремі види картонної та паперової упаковки.
Також обмеження стосується меблів та їхніх частин, будівельної цегли з кераміки, керамічної глазурованої плитки, санітарно-технічних виробів із кераміки, скляних ампул, радіаторів та їхніх частин з чорних металів, сільськогосподарських машин для підготовки й обробки ґрунтів, пральних машинок.
Окрім цього, ліцензії потрібно буде отримати в разі імпорту кондитерських виробів із цукру (включно з білим шоколадом), шоколаду та інших готових харчових продуктів, що містять какао, а також солодкого сухого печива та пива.
Постанова набуває чинності з 9 грудня 2021 року та діятиме протягом шести місяців.
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