Беларусь еще на полгода продлила лицензирование ДСП, туалетной бумаги и пива из Украины

Беларусь продлила еще на полгода лицензии на импорт ряда товаров из Украины из-за якобы «систематического нарушения Украиной принципов свободной торговли».
Соответствующее решение принял Совет министров страны, сообщает БелТА.
Согласно документу, под лицензирование попали плиты ДСП и ДВП, обои и другие настенные покрытия, туалетная бумага, отдельные виды картонной и бумажной упаковки.
Также ограничение касается мебели и ее частей, строительного кирпича из керамики, керамической глазурованной плитки, санитарно-технических изделий из керамики, стеклянных ампул, радиаторов и их частей из черных металлов, сельскохозяйственных машин для подготовки и обработки почвы, стиральных машинок.
Кроме этого, лицензии нужно будет получить при импорте кондитерских изделий из сахара (включая белый шоколад), шоколада и других готовых пищевых продуктов, содержащих какао, а также сладкого сухого печенья и пива.
Постановление вступает в силу 9 декабря 2021 года и будет действовать в течение шести месяцев.
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