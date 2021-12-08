Беларусь еще на полгода продлила лицензирование ДСП, туалетной бумаги и пива из Украины

Согласно документу, под лицензирование попали плиты ДСП и ДВП, обои и другие настенные покрытия, туалетная бумага, отдельные виды картонной и бумажной упаковки.

Беларусь продлила еще на полгода лицензии на импорт ряда товаров из Украины из-за якобы «систематического нарушения Украиной принципов свободной торговли».

Также ограничение касается мебели и ее частей, строительного кирпича из керамики, керамической глазурованной плитки, санитарно-технических изделий из керамики, стеклянных ампул, радиаторов и их частей из черных металлов, сельскохозяйственных машин для подготовки и обработки почвы, стиральных машинок.

Кроме этого, лицензии нужно будет получить при импорте кондитерских изделий из сахара (включая белый шоколад), шоколада и других готовых пищевых продуктов, содержащих какао, а также сладкого сухого печенья и пива.

Постановление вступает в силу 9 декабря 2021 года и будет действовать в течение шести месяцев.