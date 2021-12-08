Украина отменила спецпошлину на импорт автобусов и грузовиков из Беларуси. За это Минск вводил лицензирование на товары

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины отменила свое решение от 16 апреля 2021 года, которым вводилась спецпошлина на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси в размере 35% от таможенной стоимости.

Такое решение опубликовано в газете «Урядовий курʼєр», передает «Европейская правда».

Отмена спецпошлин — не политическое решение и не связано с санкциями против режима Александра Лукашенко. Ограничения в отношении Беларуси вводились по жалобе ассоциации «УкрАвтоПром». Тогда, в апреле, решение объяснили «дискриминацией» со стороны Беларуси в отношении украинских предприятий автомобилестроения.

В ответ в мае Беларусь на полгода ввела индивидуальное лицензирование на ряд украинских товаров — кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетную бумагу и упаковку, кирпич, керамическую плитку, стеклянные ампулы, сельхозтехнику для посева, стиральные машины и мебель. Требования лицензирования вытеснили указанные товары из Украины с беларусского рынка.

В Министерстве иностранных дел Беларуси обещали отменить индивидуальное лицензирование после отмены спецпошлин.