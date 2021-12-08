У МЗС Росії заявили, що не проти США у «нормандському форматі»

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що США можуть приєднатися до «нормандського формату» щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, і Росія в цьому не бачить «протипоказань».
Про це РИА Новости розповів в. о. керівника Третього європейського департаменту МЗС РФ Олег Красницький.
За його словами, питання підключення США до формату звучить постійно, і це залежить від позиції Вашингтона.
«У принципі протипоказань до підключення США немає, оскільки вони реально впливають на Україну і від позиції Вашингтона дуже залежить багато в урегулюванні українського конфлікту. У принципі, якщо США реально готові зробити свій внесок, ми завжди були відкриті до того, щоб Америка мала свій вплив на Київ», — сказав Красницький, додавши, що Франція та Німеччина навряд чи заперечуватимуть проти розширення цього формату за рахунок США.
- 10 листопада Німеччина та Франція звинуватили Росію у зриві запланованих перемовин у «нормандському форматі». Вони зазначають, що РФ висуває неприйнятні умови та хоче стати нейтральним посередником.
- Офіційна Москва відмовилася від зустрічі міністрів закордонних справ країн «нормандського формату», яку голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан пропонував провести 11 листопада.
- У МЗС України заявили, що Росія таким чином «добиває формат», а в РФ висунули умови для зустрічі — Україна має виконати всі Мінські домовленості.