В МИД России заявили, что не против США в «нормандском формате»

В Министерстве иностранных дел России заявили, что США могут присоединиться к «нормандскому формату» по урегулированию конфликта на Донбассе и Россия в этом не видит «противопоказаний».
Об этом «РИА Новости» рассказал и. о. руководителя Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий.
По его словам, вопрос подключения США к формату звучит постоянно и это зависит от позиции Вашингтона.
«В принципе противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта. В принципе, если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Америка оказывала свое влияние на Киев», — сказал Красницкий, добавив, что Франция и Германия вряд ли будут возражать против расширения этого формата за счет США.
- 10 ноября Германия и Франция обвинили Россию в срыве запланированных переговоров в «нормандском формате». Они отмечают, что РФ выдвигает неприемлемые условия и хочет стать нейтральным посредником.
- Официальная Москва отказалась от встречи министров иностранных дел стран «нормандского формата», которую глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предлагал провести 11 ноября.
- В МИД Украины заявили, что Россия таким образом «добивает формат», а в РФ выдвинули условия для встречи — Украина должна выполнить все Минские договоренности.