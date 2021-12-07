У Чилі дозволили одностатеві шлюби

Конгрес Чилі ухвалив історичний закон про легалізацію одностатевих шлюбів.

Відповідне рішення підтримав 21 сенатор, проти виступили восьмеро, ще троє утрималися. Також закон вже ратифікувала Палата депутатів.

Новий закон не лише легалізує одностатеві стосунки, але й дозволить одностатевим парам усиновлювати дітей.

У тексті закону йдеться, що батьком і матірʼю людини є його батьки, щодо яких встановлений споріднений звʼязок, зокрема це можуть бути мати і/або батько, дві матері або два батька.

Також без розрізнення за статтю, сексуальною орієнтацією чи гендерною ідентичністю потрібно тлумачити закони або інші положення, які стосуються виразів «чоловік і дружина», «чоловік або дружина».

Чилі стане сьомою країною Латинської Америки, де дозволили одностатеві шлюби (раніше дали дозвіл Аргентина, Бразилія, Колумбія, Еквадор, Коста-Рика й Уругвай).