Швейцарія підтримала легалізацію одностатевих шлюбів на референдумі

Згідно з результатами голосування, явка на референдумі становила 52,60%. Пропозицію «Шлюб для всіх» підтримали 64,1% швейцарців, проти висловилися 35,9%.

Про це повідомляється на сайті Федерального уряду країни.

У Швейцарії на референдумі легалізацію одностатевих шлюбів підтримали 64,1% громадян.

Як заявила міністр юстиції Карін Келлер-Саттер, воля народу буде реалізована «швидко» — з липня 2022 року одружитися зможуть усі пари.

«У майбутньому всі пари матимуть рівне ставлення з боку закону», — наголосила вона, зазначивши, що держава не має диктувати громадянам, як вони організовують своє особисте життя.

Водночас Келлер-Саттер нагадала, що анонімне донорство сперми і сурогатне материнство, як і раніше, у Швейцарії заборонені.