Швейцария поддержала легализацию однополых браков на референдуме

Согласно результатам голосования, явка на референдуме составила 52,60%. Предложение «Брак для всех» поддержали 64,1% швейцарцев, против высказались 35,9%.

Об этом сообщается на сайте Федерального правительства страны.

Как заявила министр юстиции Карин Келлер-Саттер, воля народа будет реализована «быстро» — с июля 2022 года пожениться смогут все пары.

«В будущем все пары будут иметь равное отношение со стороны закона», — подчеркнула она, отметив, что государство не должно диктовать гражданам, как они организуют свою личную жизнь.

В то же время Келлер-Саттер напомнила, что анонимное донорство спермы и суррогатное материнство, в Швейцарии по-прежнему запрещены.