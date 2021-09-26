Швейцария поддержала легализацию однополых браков на референдуме

В Швейцарии на референдуме легализацию однополых браков поддержали 64,1% граждан.
Об этом сообщается на сайте Федерального правительства страны.
Согласно результатам голосования, явка на референдуме составила 52,60%. Предложение «Брак для всех» поддержали 64,1% швейцарцев, против высказались 35,9%.
Как заявила министр юстиции Карин Келлер-Саттер, воля народа будет реализована «быстро» — с июля 2022 года пожениться смогут все пары.
«В будущем все пары будут иметь равное отношение со стороны закона», — подчеркнула она, отметив, что государство не должно диктовать гражданам, как они организуют свою личную жизнь.
В то же время Келлер-Саттер напомнила, что анонимное донорство спермы и суррогатное материнство, в Швейцарии по-прежнему запрещены.
- Католическая церковь не будет благословлять однополые браки, поскольку Святой Престол считает гомосексуальность греховным «выбором», который не входит в «планы Творца».
- В марте Европейский парламент проголосовал за резолюцию, которая объявляет всю территорию Евросоюза «зоной свободы для ЛГБТ».