В Швейцарии проходит референдум о легализации однополых браков

В Швейцарии в воскресенье проходит референдум о признании однополых браков.
Об этом пишет Reuters.
В декабре прошлого года федеральное правительство Швейцарии и парламент страны одобрили соответствующий закон с поправками, но противники во главе с правой Швейцарской народной партией (SVP) добились проведения референдум по этому вопросу.
Последние опросы общественного мнения показали, что сторонниками однополых браков являются 63% респондентов. Окончательный результат референдума должен быть объявлен позже в воскресенье.
Закон с внесенными в него поправками позволит однополым парам жениться и усыновлять детей, не связанных с ними. Женатым однополым парам также будет разрешено иметь детей через донорство спермы, что пока разрешено только для женатых гетеросексуальных пар. Это также упростит получение швейцарского гражданства иностранными супругами.
- В марте в Японии суд признал неконституционным запрет на официальное заключение однополого брака.
- Католическая церковь не будет благословлять однополые браки, поскольку Святой престол считает гомосексуальность греховным «выбором», который не входит в «планы Творца».