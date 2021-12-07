В Чили разрешили однополые браки

Конгресс Чили принял исторический закон о легализации однополых браков.

Соответствующее решение поддержал 21 сенатор, против выступили восемь, еще три воздержались. Также закон уже ратифицировала Палата депутатов.

Новый закон не только легализует однополые отношения, но и разрешит однополым парам усыновлять детей.

В тексте закона говорится, что отцом и матерью человека являются его родители, в отношении которых установлена родственная связь, в частности это могут быть мать и/или отец, две матери или два отца.

Также без различия по полу, сексуальной ориентации или гендерной идентичности следует толковать законы или другие положения, касающиеся выражений «муж и жена», «муж или жена».

Чили станет седьмой страной Латинской Америки, где разрешены однополые браки (ранее дали разрешение Аргентина, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Коста-Рика и Уругвай).