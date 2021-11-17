Швейцария разрешит однополые браки с лета 2022 года

С 1 июля 2022 года в Швейцарии будут разрешены однополые браки. Правительство обнародовало результаты сентябрьского референдума «Брак для всех».

Об этом сообщает Reuters.

Страна станет одной из последних в Западной Европе, легализовавших однополые браки. Это процесс будет проходить в два этапа — с января будут признаваться однополые браки граждан, которые женились за границей (сейчас рассматриваются как зарегистрированное партнерство). С июля соответствующий закон полностью начнет действовать.

При этом заявление о браке можно будет подать с начала 2022 года до 1 июля. После этой даты зарегистрированное партнерство больше не будут оформлять.