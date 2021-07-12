В Израиле суд разрешил однополым парам становиться родителями

Верховный суд Израиля признал незаконным запрет гомосексуальным парам и одиноким мужчинам пользоваться услугами суррогатного материнства.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Все правовые ограничения устранят через полгода.

Судья Эстер Хают отметила, что отмена запрета восстанавливает равное право всех людей быть родителями.

«Наконец, равенство!» — прокомментировал решение Верховного суда министр здравоохранения Израиля Ница Хоровиц. По его словам, Минздрав сделает все для выполнения этого решения суда на практике.

ЛГБТ-сообщество страны считает такое решение прорывом. Иск в суд подали еще год назад, активисты считали нечестным, что разрешение пользоваться услугами суррогатных матерей распространялось только на гетеросексуальные пары и одиноких женщин.