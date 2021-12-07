У Польщі посилюють карантин: для в’їзду потрібно мати негативний тест на COVID-19, якому не більше 24 годин

Зокрема, уряд закриває нічні клуби, танцювальні заклади та дискотеки. У новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня 2022 року дозволять вечірки не більше ніж на 100 людей.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я країни.

У Польщі вирішили посилити карантинні обмеження через складну епідемічну ситуацію в країні та появу варіанту коронавірусу «Омікрон».

Також з середини грудня зменшать кількість людей, які можуть одночасно відвідувати церкви, ресторани, готелі, кінотеатри, театри, громадські центри, басейни і аквапарки з нинішніх 50% до 30%, у громадському транспорті можна буде займати не більше 75% вільних місць.

Окрім цього, у музеях, художніх галереях, спортивних та фітнес-залах, на ярмарках, виставках, конференціях та магазинах на площі в 15 квадратних метрів може перебувати лише 1 людина.

Студенти перейдуть на дистанційне навчання з 20 грудня, попередньо, після 9 січня 2022 року вони мають повернутися на очну форму навчання.

До того ж мешканців Польщі зобов’яжуть робити тести на COVID-19, якщо захворіє хтось із людей, з якими вони живуть. Винятків немає навіть для вакцинованих.

Ще одним нововведенням з 15 грудня буде вимога для мандрівників, які прибувають з-за меж Шенгенської зони, надати негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 24 години до перетину кордону.

Також уряд Польщі вирішив запровадити з 1 березня 2022 року обовʼязкову вакцинацію для вчителів, медиків та працівників силових структур. У польському МОЗ наголосили, що «обов’язкова вакцинація не означає примусова».