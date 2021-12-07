В Іспанії дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей від 5 років

Уряд Іспанії 7 грудня дозволив вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років. Про це повідомила іспанська газета El Pais.
Щеплення їм будуть робити препаратом Pfizer. Кампанія розпочнеться, щойно перші флакони прибудуть до Іспанії — це має статися 13 грудня. Вакцини розподілять по регіонах країни, які зможуть розпочати процес із 15 грудня. Міністерство охорони здоровʼя очікує отримати 3,2 мільйона доз у грудні та січні. Цього буде достатньо, щоб зробити перше щеплення практично всім дітям віком від 5 до 11 років в Іспанії — загалом їх 3,3 мільйона. Другу дозу вони отримають через 8 тижнів.
В Іспанії діти до 12 років були єдиною віковою категорією, яку не вакцинували від коронавірусу. Однак дані Міністерства охорони здоровʼя за останні 14 днів свідчать, що в цій віковій групі виявили 412 випадків ковіду на 100 тисяч жителів, що майже вдвічі перевищує середній показник в Іспанії (248).
- Вакцинацію від коронавірусу дітей 5—11 років уже дозволили в Канаді, США та Ізраїлі.
- В Україні дітей цієї вікової категорії ще не вакцинують, однак щеплення можна зробити підліткам з 12 років — за умови, що у них зроблені всі планові щеплення (в іншому разі треба спершу зробити їх і лише потім від ковіду). Вакцинуватимуть дітей тільки препаратом Pfizer. Для них цю вакцину використовують за тією ж схемою, що й для дорослих — дві дози по 0,3 мл з інтервалом у 21—28 діб. Вакцинація дітей до 16 років відбувається за обов’язкової згоди батьків. Після щеплення батьки зможуть згенерувати в «Дії» дитячий ковід-сертифікат.