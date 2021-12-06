Wizz Air скасувала 20 рейсів з України до весни наступного року

Угорський лоукостер Wizz Air скасував понад 20 рейсів з України до весни наступного року.

Про це пише lowcostavia.

Зокрема, з січня до березня 2020 року будуть скасовані такі напрямки:

З Києва — у Салоніки, Венецію, Неаполь, Нюрнберг та Катовіце;

— у Салоніки, Венецію, Неаполь, Нюрнберг та Катовіце; зі Львова — в Мілан, Неаполь, Рим, Вільнюс, Меммінген (Мюнхен), Братиславу та Будапешт;

— в Мілан, Неаполь, Рим, Вільнюс, Меммінген (Мюнхен), Братиславу та Будапешт; з Харкова — у Рим, Відень, Дортмунд;

— у Рим, Відень, Дортмунд; з Одеси — Абу-Дабі та Будапешт;

Абу-Дабі та Будапешт; із Запоріжжя — Вроцлав, Катовіце та Будапешт.

Крім того, не буде виконуватися жодного рейсу із Запоріжжя та з Одеси (окрім рейсу Одеса – Абу-Дабі який планують відновити від 10 лютого).