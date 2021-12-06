Wizz Air скасувала 20 рейсів з України до весни наступного року

Угорський лоукостер Wizz Air скасував понад 20 рейсів з України до весни наступного року.
Про це пише lowcostavia.
Зокрема, з січня до березня 2020 року будуть скасовані такі напрямки:
- З Києва — у Салоніки, Венецію, Неаполь, Нюрнберг та Катовіце;
- зі Львова — в Мілан, Неаполь, Рим, Вільнюс, Меммінген (Мюнхен), Братиславу та Будапешт;
- з Харкова — у Рим, Відень, Дортмунд;
- з Одеси — Абу-Дабі та Будапешт;
- із Запоріжжя — Вроцлав, Катовіце та Будапешт.
Крім того, не буде виконуватися жодного рейсу із Запоріжжя та з Одеси (окрім рейсу Одеса – Абу-Дабі який планують відновити від 10 лютого).
- У середині жовтня угорський лоукост Wizz Air протягом 3—6 місяців збільшить кількість своїх літаків в Україні та відкриє 26 нових маршрутів.
- У жовтні компанія Wizz Air відновила рейси з Києва в Неаполь, а з Одеси в Абу-Дабі. З грудня лоукост запустить рейси з Києва у шведський Стокгольм.
- 12 жовтня Україна і Євросоюз підписали угоду про спільний авіаційний простір — вона дозволить європейським компаніям літати на внутрішніх українських рейсах і приведе у країну більше лоукостів.