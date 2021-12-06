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Wizz Air скасувала 20 рейсів з України до весни наступного року

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Угорський лоукостер Wizz Air скасував понад 20 рейсів з України до весни наступного року.

Про це пише lowcostavia.

Зокрема, з січня до березня 2020 року будуть скасовані такі напрямки:

  • З Києва — у Салоніки, Венецію, Неаполь, Нюрнберг та Катовіце;
  • зі Львова — в Мілан, Неаполь, Рим, Вільнюс, Меммінген (Мюнхен), Братиславу та Будапешт;
  • з Харкова — у Рим, Відень, Дортмунд;
  • з Одеси — Абу-Дабі та Будапешт;
  • із Запоріжжя — Вроцлав, Катовіце та Будапешт.

Крім того, не буде виконуватися жодного рейсу із Запоріжжя та з Одеси (окрім рейсу Одеса – Абу-Дабі який планують відновити від 10 лютого).