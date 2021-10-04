Wizz Air відновлює рейси з Києва в Неаполь, а з Одеси в Абу-Дабі

Угорський лоукост Wizz Air відновлює маршрути з Києва до Катовіце та Неаполя та з Одеси в Абу-Дабі. Рейси доступні вже з жовтня.

Про це йдеться у пресрелізі компанії від понеділка, 4 жовтня.

Рейс з Києва до італійського міста Неаполь відновлюють з 6 жовтня, а до польського міста Катовіце — з 8 жовтня. З Одеси в Абу-Дабі можна буде полетіти з 7 жовтня.