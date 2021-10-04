Wizz Air возобновляет рейсы из Киева в Неаполь, а из Одессы в Абу-Даби

Венгерский лоукост Wizz Air возобновляет маршруты из Киева в Катовице и Неаполь и из Одессы в Абу-Даби. Рейсы доступны уже с октября.

Об этом говорится в пресс-релизе компании с понедельника, 4 октября.

Рейсы из Киева в итальянский город Неаполь восстанавливают с 6 октября, а в польский город Катовице — с 8 октября. Из Одессы в Абу-Даби можно будет улететь с 7 октября.