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Wizz Air отменила 20 рейсов из Украины до весны следующего года

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

Венгерский лоукостер Wizz Air отменил более 20 рейсов из Украины до весны следующего года.

Об этом пишет Lowcostavia.

В частности, с января по март 2020 года будут отменены следующие направления:

  • Из Киева — в Салоники, Венецию, Неаполь, Нюрнберг и Катовице;
  • из Львова — в Милан, Неаполь, Рим, Вильнюс, Мемминген (Мюнхен), Братиславу и Будапешт;
  • из Харькова – в Рим, Вену, Дортмунд;
  • из Одессы – Абу-Даби и Будапешт;
  • из Запорожья — Вроцлав, Катовице и Будапешт.

Кроме того, не будет выполняться ни один рейс из Запорожья и из Одессы (кроме рейса Одесса – Абу-Даби, который планируют возобновить от 10 февраля).