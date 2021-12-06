Wizz Air отменила 20 рейсов из Украины до весны следующего года

Венгерский лоукостер Wizz Air отменил более 20 рейсов из Украины до весны следующего года.
Об этом пишет Lowcostavia.
В частности, с января по март 2020 года будут отменены следующие направления:
- Из Киева — в Салоники, Венецию, Неаполь, Нюрнберг и Катовице;
- из Львова — в Милан, Неаполь, Рим, Вильнюс, Мемминген (Мюнхен), Братиславу и Будапешт;
- из Харькова – в Рим, Вену, Дортмунд;
- из Одессы – Абу-Даби и Будапешт;
- из Запорожья — Вроцлав, Катовице и Будапешт.
Кроме того, не будет выполняться ни один рейс из Запорожья и из Одессы (кроме рейса Одесса – Абу-Даби, который планируют возобновить от 10 февраля).
- В середине октября венгерский лоукост Wizz Air в течение 3-6 месяцев увеличит количество своих самолетов в Украине и откроет 26 новых маршрутов.
- В октябре компания Wizz Air возобновила рейсы из Киева в Неаполь, а из Одессы в Абу-Даби. С декабря лоукостер запустит рейсы из Киева в шведский Стокгольм.
- 12 октября Украина и Евросоюз подписали соглашение о совместном авиационном пространстве — оно позволит европейским компаниям летать на внутренних украинских рейсах и приведет в страну больше лоукостов.