Wizz Air отменила 20 рейсов из Украины до весны следующего года

Венгерский лоукостер Wizz Air отменил более 20 рейсов из Украины до весны следующего года.

Об этом пишет Lowcostavia.

В частности, с января по март 2020 года будут отменены следующие направления:

Из Киева — в Салоники, Венецию, Неаполь, Нюрнберг и Катовице;

— в Салоники, Венецию, Неаполь, Нюрнберг и Катовице; из Львова — в Милан, Неаполь, Рим, Вильнюс, Мемминген (Мюнхен), Братиславу и Будапешт;

— в Милан, Неаполь, Рим, Вильнюс, Мемминген (Мюнхен), Братиславу и Будапешт; из Харькова – в Рим, Вену, Дортмунд;

– в Рим, Вену, Дортмунд; из Одессы – Абу-Даби и Будапешт;

Абу-Даби и Будапешт; из Запорожья — Вроцлав, Катовице и Будапешт.

Кроме того, не будет выполняться ни один рейс из Запорожья и из Одессы (кроме рейса Одесса – Абу-Даби, который планируют возобновить от 10 февраля).