WizzAir почала літати в районі окупованого Сімферополя під відповідальністю України

Авіакомпанія Wizz Air почала виконувати польоти в Сімферопольському районі над Чорним морем під відповідальністю України.
Про це у Facebook повідомив голова Украероруху Андрій Ярмак.
«Відучора авіакомпанія Wizz Air Hungary, на додаток до своєї дочірньої компанії Wizz Air Abu Dhabi, почала виконувати польоти в Сімферопольському районі пілотної інформації над відкритими водами Чорного моря під відповідальністю України», — написав він.
За його словами, серед переваг використання повітряного простору під відповідальністю України є безпека польотів та якісні аеронавігаційні послуги, які підтверджені європейським і американським регуляторами з безпеки авіації, а також найкоротші маршрути та економія часу і пального.
- У травні суд зобовʼязав андоррську авіакомпанію Gestio Integral Dʼaeronaus Martinez SL виплатити штраф Україні за польоти над окупованим Кримом і Чорним морем.
- Перед цим авіакомпанія з Обʼєднаних Арабських Еміратів сплатила 3,7 мільйона гривень штрафів за незаконні польоти до окупованого Росією Криму.