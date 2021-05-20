Суд зобовʼязав авіакомпанію з Андорри виплатити Україні штраф за польоти над Кримом

Суд зобовʼязав андоррську авіакомпанію Gestio Integral Dʼaeronaus Martinez SL виплатити штраф Україні за польоти над окупованим Кримом і Чорним морем.

Про це повідомляє прокуратура АРК Крим, яка подавала позов.

Йдеться про заборгованість перед «Украерорухом». Під час розслідування, прокуратура встановила, що «Украероруху» заборгували сім авіакомпаній, серед яких андоррська. Суд постановив стягнути з неї 100 тисяч грн несплати аеронавігаційних послуг.

Загальна сума заборгованості — 7 млн грн.

«Після предʼявлення зазначених позовів одна з авіакомпаній Обʼєднаних Арабських Еміратів в повному обсязі сплатила заборгованість на суму 3 719 843 гривні», — додали в прокуратурі.